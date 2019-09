In-Edit 2019 presenta su programación completa para Madrid y Barcelona

Ya se ha presentado oficialmente una nueva edición de In-Edit, cuya decimoséptima entrega tendrá lugar del 30 de octubre al 3 de noviembre en Madrid y del 24 de octubre al 3 de noviembre en Barcelona.

El Festival, que ya había anunciado durante el mes de julio la proyección de nueve documentales, entre los que destacan obras sobre Leonard Cohen, PJ Harvey, Kate Nash, INXS o Teddy Pendergrass, ha presentado el grueso de su programación.

La reveladora historia del cantautor Chicho Sánchez Ferlosio – dirigido por David Trueba será el film inaugural de In-Edit en Madrid. En la capital se proyectarán, además del ya mencionado Si me borrara el viento lo que yo canto de David Trueba, los documentales sobre David Bowie, Lil Peep, Marianne y Leonard Cohen, Miles Davis, Michael Hutchence, Pj Harvey, Niño de Elche y la historia del synthwave.

El festival en Barcelona dará el pistoletazo de salida con el estreno de Everybody’s Everything – un film íntimo y trágico sobre la breve y meteoríca carrera de la estrella del trap Lil Peep – y lo clausurará Ibiza: The Silent Movie, la última creación de Julien Temple que para contar la historia de la isla ha contado con la colaboración de Fatboy Slim.

Entre ambas proyecciones, los cines Aribau verán desfilar lo mejor de la producción de documentales musicales del último año.

En la Sección oficial internacional las historias van de la opera de Sichuan, a la loca historia detrás del megahit de The Baha Men “Who Let The Dogs Out“, una visita al misterioso mundo del poeta y compositor Giacinto Scelsi, un gutiarrista japonés que ha dedicado 30 años a emular la vida de Jimmy Page, la última gira de la banda Slow Club o la historia de un aspirante a fadista profesional por la calles de Lisboa,

La sección Etnia Barcelona presenta la Mirada, traerá cuatro documentales de cuatro artistas únicos: David Bowie, Kate Nash, Miles Davis y Pj Harvey.

Excedlents incluirá el tributo a Blue Note Records producido por Win Wenders, la mirada más personal a los porteros convertidos en iconos de la cultura de club en Berlín, la gira por el sur de Estados Unidos (de Donald Trump) de un coro íntegramente formado por hombres gays, la vida entre bastidores del prestigioso cuarteto de cuerda Quator Èbéne, un retrato coral de la música de los afrodescendientes de extrarradio de Lisboa, la historia de Marianne y Leonard Cohen, la escena trash de San Francisco en los 80, el documental definitivo sobre el cantante de INXS Michael Hutchence, la vida de Michael Gira – fundador de Swans-, la historia de Teddy Pendergrass y de ZZ Top.

Un año más la sección Km.0 mostrará dos de los mejores documentales locales, por un lado Bcn 1989 Keith Haring, sobre la visita del icono del grafiti a Barcelona y Cases de la Música, la visión completa del proyecto pionero.

O Barato de Iavanga, ganadora de In-Edit Brasil, y Gepe y Margot Loyola: Folclor Imaginario son los protagonistas de la seccion Premios In-Edit Internacional.

Además durante la próxima edición se estrenará el tercer documental producido por Inedit Films: Octavas sobre la capacidad de la música para transformar el estado de ánimo dirgido por Uri Altell e Ivan Garriga.

Una de las novedades de esta edición es In-Edit Talent una nueva área creada con el fin de apoyar, formar y dar visibilidad al talento vinculado con el documental musical.

En el marco de In-Edit Talent y fruto de la unión de In-Edit y Kickstarter nace IN PROGRESS una convocatoria internacional abierta a creadores de documentales musicales que buscan financiación adicional para finalizar sus proyectos. Los candidatos seleccionados recibirán el apoyo de Kickstarter e In-Edit para construir y promocionar su campaña, con el objetivo de presentar sus projectos en In-Edit 2020 en Barcelona.

Uno de los focos de In-Edit Talent será el Talento Joven; destinada a realizadores de entre 15 y 25 años a los que el festival ofrece herramientas y formación para iniciarse como creadores audiovisuales a través del documental musical.

