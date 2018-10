Imagine Dragons sorprenden con un nuevo disco, “Origins”

Un año hace desde que la banda americana Imagine Dragons sacara a la venta su último disco, Evolve; y hoy nos sorprenden con el anuncio de un nuevo LP, que se titulará Origins.

Según ha explicado la banda en las redes sociales, nos encontramos en un nuevo mundo para la música, por el que no es necesario seguir las ‘reglas establecidas’ y creer que por sacar dos discos tan seguidos no van a ser relevantes. Dan Reynolds tambien menciona que Origins ha sido creado durante la última gira, en secreto, y se tratará de un disco hermano de Evolve.

our brand new album ORIGINS

out everywhere November 9

PREORDER NOW: https://t.co/OcH6Eq0qHW pic.twitter.com/kz4Dogxmjh — Imagine Dragons (@Imaginedragons) October 4, 2018

La fecha de salida es el 9 de noviembre, y ya se puede reservar desde su página web. Además, en la publicación de las redes sociales dejan el ‘teaser’ que os acabamos de mostrar y en el que suenan tres de sus próximos temas. Del primero, Natural, ya podemos disfrutar en las plataformas musicales; el segundo, con la fuerza típica de Imagine Dragons pero con una voz robotizada; y por último un tema que tiene como lema We Are the face of the future.