Iggy Pop y William Shatner cantan “Silent night”

Para Iggy Pop parece que ya es Navidad. Aunque estemos en el mes de octubre y casi con temperatura veraniega, el espíritu de las fiestas ha llegado para algunos. La culpa la tiene William Shatner y ahora os contaremos por qué.

El motivo es que el que fuera capitán Kirk de la mítica serie Star Trek ha decidido lanzar un disco de villancicos. Suponemos que es por eso de reinventarse a los 87 años, que se dice pronto. La cuestión es que suena tan original que no nos podemos resistir a esperar al disco que sale hoy mismo llamado Shatner Claus – The Christmas Album. Nos gusta ese espíritu inconformista.

También diremos que ya está curtido en esto de lanzar discos, así que no nos pilla por sorpresa esta bizarría tan divertida. De hecho, se ha juntado con ilustres como miembros de Yes, Jethro Tull, ZZ Top o The Cars.

Iggy Pop, colaborador del disco de William Shatner

El que fuera cantante de The Stooges colabora en una de las canciones, por no decir uno de los villancicos más míticos: Silent night. Por lo visto y aunque no lo parezca, Iggy es fan de la Navidad. A su manera, claro. Nos gusta ver la versatilidad de una persona tan influyente como es él, sin miedo al qué dirán. Os dejamos el resultado abajo para que lo disfrutéis.

Buen año para Iggy Pop

Lo del villacinco es casi una anécdota, porque realmente 2018 ha sido un buen año para Iggy. Hace unos meses colaboró con Underworld. Y sin duda ha sido un año lleno de sorpresas y buenas alianzas. la verdad que siempre ha sido alguien incansable y todo apunta que nada va a cambiar ni pasando los años por él.

Estamos seguro que en lo que queda de año lanza alguna que otra novedad o colaboración y siempre será motivo de celebración para nosotros.