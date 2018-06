Iggy Pop y Underworld colaboran en un nuevo tema, ‘I’ll See Big’

El dúo de música electrónica ha contado con la participación del ex-The Stooges en una nueva canción. I’ll See Big es la última colaboración entre Underworld e Iggy Pop, y está inspirada por la segunda parte de Trainspotting.

Recordemos que la banda sonora de la primera de las cintas protagonizadas por Ewan McGregor se hizo famosa gracias a dos canciones de estos artistas. Las escenas en las que sonaban Lust For Life de Iggy Pop y Born Slippy de Underworld tuvieron un gran impacto en los seguidores de la mítica cinta de Danny Boyle.

En este caso, Underworld han indicado que las letras se inspiran en una conversación entre Iggy Pop y el realizador de los filmes sobre cómo la amistad se convirtió en la base de la segunda parte. Esta unión llega como parte del EP Teatime Dub Encounters, que se publica el próximo 27 de julio.