Iggy Pop comparte “Sonali”, adelanto de su nuevo disco que sale este viernes

Iggy Pop está a punto de publicar (este viernes 6 de septiembre) su nuevo álbum, Free, su primer trabajo desde el Post Pop Depression de 2016 y del que ya pudimos disfrutar algún adelanto en directo este pasado verano en Mad Cool.

Aunque sigue al disco que más alto se ha situado en listas de la carrera de Iggy, Free no tiene prácticamente nada que ver a nivel sonoro con su antecesor – o con cualquier otro disco de Iggy Pop. Se trata de una obra sombría y contemplativa, creada por Iggy junto a Leron Thomas y Noveller.

Sobre el proceso, Iggy cuenta: “Este es un álbum en el que otros artistas hablan por mí, pero presto mi voz… Al final de la gira Post Pop Depression, estaba seguro de que me había librado del problema de inseguridad crónica que llevaba arrastrando a lo largo de toda mi vida y mi carrera. Pero también me sentía seco. Y sentía que quería ponerme gafas oscuras, darme la vuelta y marcharme. Quería ser libre. Sé que es una ilusión, y que la libertad es solo algo que sientes, pero he vivido mi vida hasta ahora creyendo que lo que sientes es lo que vale la pena perseguir; todo lo que necesitas – no necesariamente felicidad o amor, sino la sensación de ser libre. Así que este disco es simplemente algo que me ha pasado, y he dejado que suceda.”

Desde luego, Iggy ha querido demostrar desde el mismo título que es un trabajo con el que se siente libre, y por ahora, ya podemos escuchar el adelanto Sonali:

Información sobre Iggy Pop

No existe grupo punk alguno, pasado o presente, que no haya tomado prestadas de manera consciente o inconsciente un par de cosas de Iggy Pop y su mítica banda de fines de los sesenta y comienzos de los setenta, The Stooges. Si bien los tres discos originales del grupo (The Stooges, Funhouse y Raw power) vendieron poquísimas copias, todos terminaron siendo considerados clásicos del rock e inspiración fundamental del movimiento punk. Pop también tuvo sus momentos brillantes en solitario, en particular The idiot y Lust for life (ambos producidos por David Bowie), así como algunos sencillos de éxito como “Real wild child” y “Candy”. Ya sea como solista o en las varias reuniones con The Stooges, Pop ha continuado demostrando una notable vitalidad artística en el nuevo milenio.

Discografía de Iggy Pop

Post Pop Depression (2016) Apple Music Spotify



Skull Ring (2003) Apple Music Spotify



Beat ‘Em Up (2001) Apple Music Spotify



Avenue B (1999) Apple Music Spotify



Naughty Little Doggie (1996) Apple Music Spotify



American Caesar (1993) Apple Music Spotify



Brick by Brick (1990) Apple Music Spotify



Zombie Birdhouse (1982) Apple Music Spotify



New Values (1979) Apple Music Spotify



Lust for Life (1977) Apple Music Spotify



The Idiot (1977) Apple Music Spotify



Más Información sobre Iggy Pop

“Punk”, La Docuserie Producida Por Iggy Pop Y Debbie Harry (3/1/2019)

Si bien es cierto que a lo largo de la historia se ha tratado de documentar la historia del género de música “punk” a través de documentales, series de televisión y demás, ha llegado la hora de que los padres del género describan en primera persona lo que se cocía realmente tras el telón.

Iggy Pop (The Stooges), Debbie Harry (Blondie), John Lydon (Sex Pistols), Marky Ramone(Ramones), Jello Biafra (Dead Kennedys) o Wayne Kramer (MC5) fueron algunos de los primeros en dar vida a este género que se hizo tan popular en los años 70 y que cambió la música por completo y para siempre. Por ello, los mismos serán los que cuenten la historia del movimiento en la nueva docuserie que estará dirigida por Jessie James Miller y a su vez será producida por Iggy Pop y Debbie Harry.

Esta nueva serie-documental o “docuserie” contará con entrevistas a las personalidades mencionadas anteriormente, imágenes inéditas, vídeos de archivo nunca vistos y una banda sonora con los mejores y más exitosos temas del movimiento. La serie, cuyo nombre será PUNK, explorará la música, la moda, el arte y la actitud DIY (do it yourself) de una subcultura que se describe como inadaptada y marginada en Estados Unidos y Reino Unido.

PUNK se estrenará el 11 de marzo de 2019 a través del canal de televisión estadounidense Epix.