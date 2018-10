Iggy Pop estrena una nueva versión de una canción de David Bowie en su programa de radio

Pasa el tiempo y seguimos descubriendo detalles y joyas ocultas de la longeva carrera de David Bowie. Ahora se trata de una nueva versión de su canción Bang Bang, que además fue estrenada por nada menos que su íntimo amigo y colaborador Iggy Pop en su programa de la BBC Radio 6, Iggy Confidential.

Bien es cierto que no se trata ni mucho menos de una de las canciones más conocidas o admiradas de Bowie, así que hagamos un pequeño repaso de su historia. Fue publicada originalmente en 1981 dentro del Party de Iggy Pop pero Bowie hizo una versión para su propio disco Never Let Me Down en 1987.

Ahora tendremos esta nueva versión que saldrán en el inminente boxset Loving The Alien, y que ha sido producida por Mario McNulty junto a Nico Muhly para los arreglos de cuerda.

Sigamos disfrutando de estas pequeñas piezas del legado del recordado genio en este vídeo que compara las dos versiones…