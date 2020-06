El próximo 25 de septiembre, IDLES publicará su nuevo disco, titulado Ultra Mono, para mantener el ritmo de trabajo, de momento aparentemente incansable, que muestran estos chicos. El LP constará de 12 nuevas canciones, de las que ya podemos escuchar un nuevo adelanto titulado Grounds.

Sobre Ultra Mono, el nuevo disco de IDLES

Después de publicar su anterior LP Joy As An Act Of Resistance en 2018, considerado unánimemente como uno de los mejores de dicho año y que habréis disfrutado mucho de los que estáis leyendo estas líneas ahora mismo, vuelven con estas doce canciones que han sido grabadas con Nick Launay (Nick Cave, Yeah Yeah Yeahs, Arcade Fire), Adam ‘Atom’ Greenspan (Anna Calvi, Cut Copy) y Kenny Beats (FKA Twigs, DaBaby, Vince Staples). Además, cuentan con grandes colaboraciones como las de Jehnny Beth (Savages), Warren Ellis (Nick Cave and the Bad Seeds), David Yow y Jamie Cullum.

Sobre este nuevo trabajo, nos aseguran que volveremos a encontrar la visión de la banda sobre temas de actualidad como “presencia activa, inclusividad, clase, desigualdad de género, nacionalismo, comunidad y masculinidad tóxica”. Todo ello ya podemos comprobarlo en este primer adelanto.

Sobre Grounds, la nueva canción de IDLES

El propio Joe Talbot, cantante de la banda, define así este Grounds: “Queríamos escribir una canción que mostrara autoconfianza y nos diera confianza en nosotros mismos, un contragolpe a todas las dudas que acumulamos a partir de todo el ruido que tan fácilmente dejamos entrar. Queríamos hacer el sonido de la banda sonora de nuestros propios corazones, armados con un martillo neumático y una sonrisa. Queríamos mostrar el sonido de nuestro motor arrancando. Y lo logramos. Gracias”.

Además, viene acompañada de un videoclip que ha sido dirigido por Rob French y que os dejamos a continuación.

Y, por supuesto, ya puedes escucharla en plataformas digitales como Apple Music y Spotify.

Tracklist de Ultra Mono, el nuevo disco de IDLES

1. War

2. Grounds

3. Mr. Motivator

4. Anxiety

5. Kill Them With Kindness

6. Model Village

7. Ne Touche Pas Moi (feat. Jehnny Beth)

8. Carcinogenic

9. Reigns

10. The Lover

11. A Hymn

12. Danke