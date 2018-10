Idles cambian de sala en Madrid y ponen a la venta nuevas entradas

La visita de Idles va camino de convertirse en un gran éxito, y es que el rápido sold out logrado en Madrid les ha animado a trasladar su actuación prevista para el 29 de noviembre en Madrid a una sala con mayor capacidad.

Según han informado desde su promotora Last Tour International el concierto se traslada a la Sala Cool, de forma que vuelve a haber entradas a la venta al precio de 20 €. Al mismo tiempo, nos recuerdan que todavía quedan entradas disponibles para su actuación al día siguiente en la sala Apolo de Barcelona, así que sigues teniendo oportunidad de disfrutar de la presentación en directo de este Joy As An Act of Resistance con el que Idles no paran de recibir elogios.

No lo dudes y hazte ya con tus entradas…

Conciertos de Idles en Madrid y Barcelona

MADRID, Sala Cool ¡¡¡CAMBIO DE SALA!!!

Jueves, 29 de noviembre de 2018

Puertas: 20:00h

Idles: 21:00h

Entradas: A partir de 20€

Venta: www.ticketea.com

BARCELONA, Razzmatazz 3

Viernes, 30 de noviembre de 2018

Puertas: 20:00h

Entradas: A partir de 20€

Venta: www.ticketea.com