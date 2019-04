Así suena ‘I Thought You Were Dead’, la nueva canción de Morrissey

El cantante británico anunció este fin de semana la cancelación de las citas que tenía programadas en Canadá estos días. Sin embargo, esto no era lo único que acontecía relacionado con Morrissey. El 13 de abril, con motivo del Record Store Day (el día de las tiendas de discos), el artista editó un vinilo 7” en el que se incluía una pieza inédita.

Bajo el título I Thought You Were Dead, este nuevo tema de Morrissey era la cara b de un vinilo que contaba con la canción Lover-To-Be en su cara a. Esta última formó parte de la versión deluxe del último LP del ex-Smiths, Low In High School (2017). Ahora, gracias a un usuario de YouTube el corte inédito está disponible para todo el mundo.

Morrissey, tras ver comprometidas sus fechas en Vancouver debido a una “emergencia médica” según observaba Ticketmaster en un comunicado, ha movido estas actuaciones al próximo mes de octubre.

El tour, que tiene más conciertos programados en los meses venideros, sirve para presentar su siguiente referencia. No en vano, el vocalista publica el 24 de mayo California Son, un disco de versiones en el que han colaborado otros artistas como el líder de Green Day, Billie Joe Armstrong.