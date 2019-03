How To Dress Well traerá su nuevo directo a Barcelona

Tom Krell, el artista detrás de How To Dress Well, vendrá a Barcelona, concretamente en Razzmatazz 3, el miércoles 13 de marzo, para presentarnos su nuevo show audiovisual. El espectáculo estará formado por tres actos separados por una secuencia de canciones ininterrumpida. Todo irá acompañado de una pieza de videoarte creado con NOH/WAVE, que se irá transformando reaccionando al sonido ambiente.

How To Dress Well es uno de los artistas experimentales más interesantes que mezcla electrónica, r&b y pop para explicar historias personales y totalmente humanas. Dos grandes ejemplos de eso son What Is This Heart? o Love Remains, sus mejores discos hasta la fecha. A finales del año pasado publicó un nuevo álbum, The Anteroom, en el que recupera el núcleo experimental de sus orígenes.

Os recomendamos ir, pues será uno de esos espectáculos únicos e irrepetibles, en el que no sabemos qué esperarte. Eso sí, seguro que será un gran espectáculo sensorial. Os esperamos ahí.

Aquí podéis comprar las entradas.