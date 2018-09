How To Dress Well anuncia su quinto álbum y revela el primer adelanto

El músico experimental Tom Krell, más conocido por su nombre artístico How To Dress Well, ha anunciado un nuevo disco. El cantautor estadounidense publicará el próximo 19 de octubre su quinto álbum de estudio, The Anteroom, que llegará vía Domino.

Para ir abriendo boca, How To Dress Well ha revelado el primer adelanto del trabajo, Nonkilling 6 | Hunger. Krell ha compartido un vídeo de la canción en el que ha colaborado el artista visual Justin Daashuur Hopkins, quien ha aportado su ayuda a través del colectivo NOH/WAVE.

The Anteroom es el sucesor de Care, referencia que How To Dress Well editó en 2016. Como co-productor aparece el nombre de Joel Ford, mientras que el poeta Ocean Vuong colabora también en la pieza Brutal. En palabras del propio Krell, es “un pasaje a un vacío de dolor en donde no se puede oír ningún grito humano, que va a descomponer tu cuerpo en un instante“.

“Puede ser un estupendo lugar que nos permita conectar a lo desconocido con total seguridad. O puede ser lo peor“, ha añadido el vocalista en un comunicado.

Tracklist de ‘The Anteroom’