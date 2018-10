Hinds estrenan tema y vídeo: “British Mind”

British Mind es el nombre del nuevo tema de las madrileñas Hinds, compartido hoy en plataformas digitales.

La canción, con un sonido bastante más relajado que el de su último álbum I Don’t Run, ha venido acompañado de un vídeo realizado por el videógrafo británico Keane Shaw, en que el cuarteto de garage es retratado entorno a su furgoneta de gira.

En declaraciones a The Line of Best Fit, la co guitarra y co vocalista del grupo Ana Perrote, ha explicado que el tema surge a partir de la obsesión de los británicos con el sol, “como fuente de felicidad”, y las constantes metáforas que existen en torno a esta idea en la música producida en las Islas Británicas.

British Mind revisa también los sentimientos contradictorios que viven las cuatro integrantes del grupo al estar de gira: “sentirnos en casa cuando estamos en cualquier parte, pero a la vez no sentirnos a gusto en ningún lugar”.

Además, el tema busca reivindicar un rol protagonista para la mujer en la letra de sus canciones: “hablamos de no ser personajes pasivos, de escribir sobre nuestros sentimientos personales y no ser el “ella” o el “tú”, sino el “yo” de las canciones”, ha añadido Perrote.

La canción fue grabada en Madrid y co producida con Diego Garcia, integrante de los madrileños The Parrots, si bien fue rematada en Londres. Ahora mismo, Hinds se encuentran en plena gira de presentación de su último álbum, I Don’t Run, estrenado a principios de verano. La próxima parada del tour será Japón, donde las chicas han ya hecho sold out en Osaka, una de sus dos fechas allí. Posteriormente, comenzarán noviembre con un extenso recorrido por la geografía de Reino Unido.