Her Little Donkey presentan su segundo disco “Where’s The Glow”

La banda barcelonesa Her Little Donkey sigue apostando por el pop luminoso y publica Where’s The Glow, su segundo LP

Apenas dos años después de su primer álbum Campestral, regresan manteniéndose fieles a su personal estilo y apostando por un dream pop luminoso, que evoluciona hacia un carácter mucho más cuidado y conciso.

Where’s the Glow es un disco que consigue mezclar con pureza las estructuras del pop con los sonidos más contemporáneos. A través de las diez canciones que componen el álbum, Her Little Donkey ha creado melodías que resplandecen, pero que al mismo tiempo permiten que el resto de instrumentos se desarrollen de una manera impecable. Guitarras, bajo, batería, sintes y voz encuentran en cada canción su espacio, ofreciendo un resultado que sorprende por la claridad de los arreglos.

Where’s the Glow habla de superación, de lanzarse al vacío y de no dejar pasar las oportunidades por peligrosas que puedan parecer. También supone un resurgir a pesar de los momentos más complicados. Un volver a empezar, pero desde un punto de vista más sensato y maduro, en el que se asume que es inevitable que pasen cosas malas, pero que a la vez son necesarias para que existan cosas buenas. Y que, al fin y al cabo, las cosas malas no son tan malas y la perfección es, simplemente, aburrida. Así pues, busquemos el brillo de la vida.

El disco está grabado en los estudios Caballo Grande de Barcelona y cuenta una vez más, con la producción de Ferran Resines y Cristian Pallejà.

Escúchalo a continuación: