Haim estrenan “The Steps, primer single y videoclip de su nuevo disco Women In Music Pt.III

Desde Estados Unidos, nos llegan interesantes novedades sobre Haim, que acaban de anunciar su nuevo disco titulado Women In Music Pt.III, el primero desde que publicasen Something to Tell You en 2017, y que saldrá publicado el próximo 24 de abril.

Este nuevo trabajo, que publicarán con Columbia Records, ha sido producido por Danielle Haim, Rostam y Ariel Rechtshaid, e incluirá 16 canciones, entre las que estarán los singles que fueron adelantando a lo largo de 2019: Summer Girl, Now I’m In It y Hallelujah.

Por ahora, además del título y los primeros detalles, hemos podido conocer el primer single de presentación, este The Steps que ya podemos escuchar a continuación y y que las partes integrantes de la banda han definido como una canción “terapéutica“.

Además, el tema viene ya acompañado por un videoclip dirigido, como ya es costumbre en el trío californiano, por Paul Thomas Anderson, quien también se ha encargado de la fotografía para la portada.

Recordemos que coma este verano, Haim será uno de los principales atractivos del cartel del Mad Cool Festival en Madrid.

ACTUALIZACIÓN: Haim han anunciado que visitarán Barcelona el 9 de julio para un concierto en la sala Razzmatazz que se suma a la visita que hará la banda al festival Mad Cool de Madrid el 10 de julio.

Entradas a la venta: Día 6 de marzo a las 10h en www.livenation.es y Ticketmaster.es (+red ticketmaster).

Preventa: Día 5 de marzo a las 10h registrándote en www.livenation.es/login

Precios: 37€ (+gastos).