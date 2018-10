¿Habrá concierto-reunión de Nirvana este fin de semana?

Este fin de semana se celebra el CalJam Festival organizado por Foo Fighters, y la expectación es máxima después de que se hayan multiplicado los rumores de una posible reunión de los miembros supervivientes de Nirvana. Han sido los propios Foo Fighters quienes han echado fuego a los rumores después de 2 publicaciones en Twitter en las cuales dejan entrever que una actuación conjunta podría producirse. Todo empezó cuando anunciaron que se emitiría el nuevo documental sobre Joan Jett titulado Bad Reputation y lanzaron una pregunta, ¿qué más ases podemos tener en la manga?

CAN'T WAIT!!!! What else could we have up our sleeves?? Stay tuned….🤘#CalJam18 https://t.co/OA525e7pg0

— Foo Fighters (@foofighters) October 3, 2018