Guns N’ Roses volverán a España con una fecha única en Sevilla

Recién salidos de la súper exitosa gira Not In This Lifetime World Tour que dejó alucinados a más de 5.5 millones de fans por todo el mundo, Guns N’ Roses han anunciado fechas para 2020, el siguiente paso para su fenomenal carrera, y entre las que incluyen un único concierto en España, concretamente en Sevilla.

Esta nueva gira empezará el 20 de mayo en Lisboa, Portugal, en el Passeio Maritimo de Alges, y hará paradas en España, Alemania, Reino Unido, Irlanda, Suecia, Austria, Italia, Suiza, Polonia, República Checa y Holanda.

La única parada en España, será en Sevilla el 23 de mayo en el Estadio Benito Villamarín. Para hacerte con tu entrada, habrá Preventa AMEX y Club de Fans el 17 y 18 de diciembre, seguida de otra para miembros registrados en livenation.es a partir del 19 de diciembre a las 10:00 am, y finalmente, las Entradas a la venta general el 20 de diciembre a partir de las 10:00 am a través de livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés.

¿Te lo vas a perder?