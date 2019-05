Guía musical del Tomavistas 2019: 13 artistas que ver y descubrir

Este fin de semana tiene lugar en Madrid la quinta edición del Festival Tomavistas, una oferta que se ha ido asentando a lo largo de los años a base de un cartel distintivo, que apuesta por artistas –consagrados y emergentes– muchas veces únicos en el panorama festivalero de nuestro país. A continuación te presentamos una pequeña selección de artistas que consideramos interesantes para ver, disfrutar y descubrir en esta edición del cada vez más asentado festival madrileño.

Actos nacionales

Enric Montefusco

Viernes de 15.55 a 16.35. Con tres álbumes en solitario a la espalda (antes lideraba Standstill), la música de Montefusco se ha caracterizado por explorar las connivencias de la canción popular con el rock y el folklore, a través de canciones de autor de gran fuerza emocional y poética, con una arrolladora crítica sociopolítica de por medio. El último, Diagonal, fue publicado hace semanas, y el Tomavistas será una de las primeras fechas para verlo en directo, un directo que ha sido comentado por los asiduos al festival, como uno de los más esperados. Y es que sus conciertos se plantean como una auténtica comunión entre público y artista.

Triángulo de Amor Bizarro

Viernes de 20.55 a 21.45. Quizás la formación más veterana de entre los nacionales que acuden al festival, los gallegos Triángulo de Amor Bizarro tienen un directo impecable que no dejará indiferente a nadie. Lo último que sacaron fue El Gatopardo, EP de cuatro canciones lanzado el año pasado, en el que mantienen esa garra sonora y adrenalina que caracteriza su música y que saben transmitir en en sus directos.

Cala Vento

Viernes de 21.45 a 22.25. Este dúo de L’Ampordá son maestros de los directos efusivos y potentes. Su último álbum, Balanceo, es una auténtica joya en la que mostraban un sonido más maduro y complejo. El concierto del Tomavistas será una de las primeras fechas de presentación de este trabajo en España, tras una reciente gira por Mexico que sucedió a los conciertos exclusivos que dieron por la salida del álbum. Aleix y Joan se deshacen en cada concierto, cantando al micrófono y reventando sus instrumentos, transmitiendo una energía brutal.

Cariño

Sábado de 13.20 a 14.00. Aunque están arrasando por todo el panorama festivalero español, nunca es mal momento para ver a este trío y su curioso rescate del tontipop a la electrónica. Con canciones punzantes, un directo potente y elocuentes intervenciones entre temas, abrirán la sesión del Tomavistas el sábado para garantizar los primeros bailes.

Morgan

Sábado de 19.20 a 20.10. Quizás una de las propuestas más relajadas y joviales del Tomavistas, esta reciente formación madrileña ofrece directos memorables y sentidos. Con la voz de Carolina de Juan como motor, se construyen distintos parajes sonoros que transitan entre esas raíces americanas, el rock y el pop. Una auténtica delicia sonora que no en vano arrasó en la última edición de los Premios MIN.

Yawners

Sábado de 20.10 a 20.45. Yawners lanzaban hace pocos meses su primer álbum, Just Calm Down, con un auténtico éxito entre crítica y fans. Diez pistas enérgicas, cargadas de adrenalina y de infusión pop punk, con letras costumbristas y sencillas, pero que lo dicen todo sobre el amor, la amistad o la juventud. Un álbum que se traslada al directo con absoluta pulcritud y que seguramente logre elevar los niveles de endorfinas de todos los presentes en su sesión del Tomavistas. Imperdibles.

Terrier

Sábado de 21.45 a 22.20. Este grupo afincado en Madrid estrenaba el año pasado Algo para romper, un tercer álbum que aprieta once canciones en treinta y tres minutos. Explosivas, bailables, dinámicas, hacen gala de una actitud visceral e irreverente sin desperdicio que probablemente dé mucho juego sobre el escenario.

Actos internacionales

Beach House

Viernes de 00.00 a 01.10. Estuvieron en Madrid hace nada, como quien dice, pero eso no es excusa para no volver a ver a los de Baltimore. Referentes del dream pop en el siglo XXI, sus conciertos son un auténtico trance que elevará a los presentes del plano terrenal y les sumirá en una profunda hipnosis. Cánones infinitos y voces y sonidos de teclados, guitarras y baterías que conforman un verdadero espectáculo. El Tomavistas es, además, una de sus únicas dos fechas europeas de todo el verano.

Toro i Moi

Viernes de 01.10 a 02.00. Al igual que Spiritualized, Toro i Moi brindarán algunos de los momentos más relajados del festival, pero también algunos de los más cañeros con su sonido electrónico. Precisamente su último álbum, Outer Peace, es de los más movidos hasta la fecha, con un sonido que conjuga lo minimalista, con el funk, dance, house y la electrónica. El Tomavistas será su única fecha en España por el momento y no nos la podemos perder.

The Beths

Sábado de 18.40 a 19.20. Publicaron su debut el pasado agosto, y desde Nueva Zelanda llegan a presentarlo a España. Con un sonido pop-rock lo-fi y guitarrero, agitado, prometen trasladarte a otra época y lugar. El Tomavistas será su primera parada en España, antes de embarcarse por un extenso tour europeo.

Cass McCombs

Sábado de 20.10 a 20.55. De nuevo, única parada del artista norteamericano en España. Su concierto en el Tomavistas será uno de los conciertos más folkie de la tarde. Bueno, eso confiando en que presente su último álbum, The Tip Of The Sphere. Y es que a lo largo de su carrera, McCombs ha jugado a sortear los lindes entre folk, rock y psicodelia. Atmósferas interesantes que seducirán –brevemente, por desgracia– a todos los que se acerquen a verle.

Spiritualized

Sábado de 22.25 a 23.30. El artista británico ha publicado ocho discos en 26 años, en los que ha cultivado un space rock nostálgico y potente. El último de estos trabajos, And Nothing Hurt, veía la luz en 2018 tras un hiato de seis años, y el propio artista reconoció que “le costó mucho” sacarlo adelante. Es por ello que parece que su retirada de los escenarios está próxima, por lo que cualquier concierto hay que vivirlo como si fuera el último: una celebración de toda una trayectoria. Y el del Tomavistas no iba a ser menos.

Deerhunter

Sábado de 00:10 a 01.15. En su último trabajo, estos chicos se preguntaban “¿Por qué no ha desaparecido todo aún?”; pues porque aún existen razones para seguir aquí, en este mundo, como la música contenida bajo ese título que seguramente presentarán en su concierto del Tomavistas. Una serie de experimentos sonoros que sin duda presentarán entre píldoras de su extenso repertorio. No en vano son uno de los grupos estrella del indie rock internacional actual.