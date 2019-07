Guía del Festival Paredes de Coura 2019

Desde hace 26 años, el festival Paredes de Coura agita cada verano la escena cultural de Portugal. Ubicado junto a la playa fluvial del Taboão, en el pueblo homónimo al festival, esta cita ofrece un entorno inigualable para disfrutar de una programación cuidada y coherente año tras año, que este año tendrá lugar entre el 14 y el 17 del próximo mes de agosto.

El Paredes de Coura es la cita festivalera más antigua del país, capaz de atraer a la Península Ibérica algunos de los nombres más famosos de la música alternativa, así como actos emergentes en la escena indie internacional. En la pasada edición del festival, fue este el caso de grandes grupos como Fleet Foxes, Skepta, Arcade Fire o Big Thief junto a otros como Marlon Williams, Japanese Breakfast, Frankie Cosmos, Curtis Harding o The Mystery Lights. Y en 2019, pasarán por sus escenarios artistas de la talla de Patti Smith, New Order, The National, Deerhunter, Spiritualized, Alvvays o Parcels.

Distribución por días y horarios

El día 14 está encabezado por el rock nostálgico de The National y el electropop de Parcels. El 15 sonarán himnos clásicos de New Order, junto al lo-fi de Car Seat Headrest y el dream pop de los canadienses Alvvays. Por su parte, el día 16 destacará la ironía de Father John Misty y las hipnóticas melodías de Spiritualized y Deerhunter. Finalmente, como colofón, el día 17 estará encabezado por los conciertos de Patti Smith junto a su banda y Suede. A estos cabezas de cartel acompañan nombres tan interesantes del panorama internacional como Julia Jacklin, Julien Baker, Mitski, Alice Phoebe Lou, Boy Pablo, black midi, Kamaal Williams, Acid Arab o Balthazar.

Los actos se distribuirán entre los escenarios Palco Vodafone y Palco Vodafone FM. Los horarios de los conciertos y la distribución de actos en los escenarios aún no están disponibles, ya que se suelen publicar con una o dos semanas de antelación a la celebración de la cita.

Actividades complementarias

Durante los tres días anteriores al festival, el pueblo de Paredes de Coura se llenará de grupos portugueses, durante el ciclo ‘Festival sobe à Vila’ que contará con artistas como Flying Cages, Blasfémia, Salto o Dream People, entre otros.

Además, las mañanas y las tardes del festival —hasta los primeros conciertos, a las 18.00 horas— tendrán lugar, fuera del recinto del festival, las sesiones del ‘Palco Jazz na Relva’: talleres de Yoga matutinos, tertulias o una entrevista al ministro de educación portugués forman parte del programa entre otras actividades.

Transporte y alojamiento

El festival se celebra en la villa de Paredes de Coura, localidad portuguesa a unos 60 kilómetros de Vigo y unos 120 kilómetros de O Porto. Si bien la opción más fácil para llegar es el coche privado, existe la posibilidad de acudir haciendo uso de transporte público.

En autobús, se puede llegar a Paredes de Coura a través de la compañía Rede Expressos. Además, al presentar un billete para la 25ª edición de Vodafone Paredes de Coura, se puede disfrutar de un descuento del 25% en cualquier viaje de ida y vuelta desde cualquier punto del país. Desde España, el punto más cercano para coger el bus es la estación de Valença do Miño, junto a la frontera con Galicia, que tiene conexión con Paredes de Coura. En tren, Valença do Minho es el destino con una estación de tren más cercana a Paredes de Coura. Desde ahí es necesario coger un autobús para llegar. En coche compartido, existe un grupo de Via Verde Boleias para acudir al festival.

Alojamiento

El festival ofrece camping gratuito para todos aquellos poseedores de un abono. Aquellos asistentes con entrada de día, tienen acceso desde las 8:00 de la mañana de esa jornada hasta las 12:00 del día siguiente. La organización del festival ha aumentado el terreno de acampada un 20 % para tratar de dar cabida a todos los asistentes. El camping, que abre el 12 de agosto, contará con duchas de agua caliente y baños.

Además, el Paredes de Coura cuenta con un recinto de glamping a través de Sleep’em’all, una alternativa con cabañas y tiendas con más servicios.

Entradas

Aún existen abonos —94 €— y entradas de día —55 €— disponibles para el festival. Todos los tickets se pueden adquirir en los puntos de venta oficiales y los locales habituales (FNAC, CTT, El Corte Inglés).