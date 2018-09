Grimes compone el tema principal de Hilda

La nueva serie de Netflix, Hilda, aterriza hoy con una agradable sorpresa para los fans de Grimes. Según anunció el jueve su propio creador, Luke Pearson, en su cuenta de Twitter, el tema principal de la serie correrá a cargo de la canadiense.

Dirigida por Andy Coyle (Atomic Puppet) y basada en la novela gráfica homónima del propio Pearson, la serie sigue los pasos de Hilda, una heroína atípica y salvaje de pelo azul, en su viaje desde su hogar -habitado por elfos y demás criaturas fantásticas- hasta la ciudad de Trolberg, donde tendrá que hacer frente a espeluznantes enemigos.

Así, el pop sintético de Grimes (la cual parece encontrar casualmente en Hilda su alter ego animado) parece el ingrediente perfecto para esta fábula hiperbolizada y fantástica.

I'm very excited to share the title sequence for @hildatheseries featuring original music by @Grimezsz! Here it is! Hilda debuts on Netflix tomorrow! pic.twitter.com/NGKwdur9Jn

— Luke Pearson (@thatlukeperson) September 20, 2018