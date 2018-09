Greta Van Fleet nos ofrece detalles de su álbum debut

Tras el éxito de su doble EP From The Fires (2017), la banda americana Greta Van Fleet ha anunciado para el próximo 19 de octubre su primer álbum. Aparte de su nombre, Anthem Of The Paceful Army, una nota de prensa ha detallado el número de canciones y la tónica general del disco: “Escritas colectivamente por los cuatro miembros de la banda, las diez canciones originales exploran una variedad de temas que incluyen nuevos comienzos, amor, integridad, inocencia, aventura, diversidad y paz, el ciclo de la vida y sus responsabilidades inherentes, coraje, engaños enmascarados, revolución y verdad. Mezclando rock, soul y blues, los ardientes riffs de guitarra de Jake, las voces fuertes y poderosas de Josh, los atronadores ritmos de Danny y las fanfarronas líneas de bajo y teclados de Sam, crean un zoo de elementos musicales en todas direcciones“.

¿Seguirán con su reminiscencia a Led Zeppelin?

Escuchando From The Fires, es indudable que se nos venga a los oídos la voz del mítico Robert Plant. Fue de hecho el propio cantante de Led Zeppelin quien “bendijo” al cuarteto de Michigan al decir que ellos eran Led Zeppelin I y que Josh Kiszka es un hermoso pequeño cantante.

Aquí os dejamos Track List y un adelanto de Anthem Of Paceful Army, el primer álbum de Greta Van Fleet, que saldrá este 19 de octubre. ¡No os lo perdáis!

Tracklist de Anthem Of Paceful Army