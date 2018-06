El grupo de punk/rock Green Day estrenó el documental Turn it Around: The Story of East Bay Punk en el mes de mayo de 2017, y ahora ha anunciado su salida al mercado el próximo 22 de junio en formato Blu-ray / DVD con un vinilo con la banda sonora del mismo, adelantando además que incluye imágenes anteriormente no vistas.

El propio grupo ha actuado como productores de esta película narrada por el mítico Iggy Pop. El documental se centra en la famosa área punk rock Gilman Street en San Francisco e incluye entrevistas con miembros de Guns N ‘Roses, Neurosis, Spitboy y The Beatnigs.

Corbett Redford, que también está trabajando en la película Year Zero: The Politics of Punk, ha sido el encargado de dirigir el proyecto.

Además, los fans podremos adquirir una colección de vinilos de 35 pistas que incluyen material inédito de Green Day, Rancid y más.

Mientras esperamos el lanzamiento de este documental, Billie Joe Armstrong de Green Day respondió a los rumores de la separación de la banda, ya que en abril el líder debutó con su nueva banda The Longshot, lo que hizo que muchos de nosotros nos preguntásemos por el futuro de Green Day. “Si alguno de vosotros dudáis sobre Green Day o si algo va mal, la respuesta es no“m dijo Armstrong en Instagram. “Simplemente me estoy divirtiendo con otros amigos, y haciendo música, puesto que aunque algunos no les guste llamarme así, soy músico y en eso consiste mi trabajo“.