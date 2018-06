Graham Coxon habla de sus planes en solitario y un posible futuro para Blur

Desde que lanzase su último disco en 2012, no hemos tenido un álbum en solitario al uso de Graham Coxon. Sin embargo, eso no quiere decir que el guitarrista de Blur haya estado de brazos cruzados… ya que recientemente compuso la banda sonora para The End of the Fucking World, una de las últimas series por las que ha apostado Netflix.

Y es que recientemente ha comentado que, ahora mismo, acaba de terminar de grabar un disco conceptual. Al mismo tiempo, también ha decidido adelantar sus planes acerca del lanzamiento de un nuevo disco inédito que tiene grabado desde hace años y que gustará especialmente a los fans de la música indie y los sonidos de la década de los 60.

Igualmente, y lo que quizá es uno de los titulares más interesantes de su entrevista, ha asegurado que no ve razones para que no pueda haber un nuevo disco de Blur en algún momento del futuro. “Estamos todos vivos y en un control razonable de nuestras facultades mentales, así que no sé por qué no podría llegar a producirse. Quizá llegue el momento que esa idea se nos meta en la cabeza, las estrellas se alineen y digamos venga, ¿por qué no?“.

Lo cierto es que, tanto a través de su proyecto en solitario como siendo el guitarrista de Blur, estaremos encantados de volver a escuchar nuevas canciones de Graham Coxon.