Gorillaz da la bienvenida al fin de semana con nueva canción: “Hollywood”

Cuando queda tan solo una semana para que podamos escuchar el nuevo disco de Gorillaz después de su inolvidable directo la semana pasada en el Sónar Barcelona, hoy recibimos el viernes con nueva canción titulada Hollywood. Se trata de un nuevo adelanto de su esperado The Now Now que podremos gozar de nuevo en directo en el Bilbao BBK Live.

Para este nuevo tema, Damon Albarn cuenta con la colaboración de Snoop Doggy Dogg y Jamie Principle. recordemos que se trata de la quinta canción que podemos escuchar de este nuevo trabajo de los británicos después de Humility, Lake Zurich, Sorcererz y Fire Flies.

Para que estéis preparados para el próximo viernes, os dejamos a continuación el tracklist completo de The Now Now:

‘Humility’

‘Tranz’

‘Hollywood’ (feat. Snoop Dogg and Jamie Principle)

‘Kansas’

‘Sorcererz’

‘Idaho’

‘Lake Zurich’

‘Magic City’

‘Fire Flies’

‘One Percent’

‘Souk Eye’