Good Charlotte se suman al Tsunami Xixón 2019

Vuelve a España una de las principales bandas de pop-punk cuya última visita a nuestro país fue en 2007 en Barcelona, Good Charlotte, en la que será su única fecha en el país. Canciones como The Anthem o Lifestyle of the Rich & Famous serán algunos de los temas que sonaran en Gijón junto a los de bandas ya anunciadas como The Offspring, Kaiser Chiefs, NOFX, Berri Txarrak, Danko Jones, La M.O.D.A., Pulley, Carolina Durante, No Fun At All, The Baboon Show, Los Bengala, Adrenalized, Agoraphobia, Willis Drummond, Bastards On Parade, Sugus, Peralta, The Lizards, El Altar del Holocausto, Atomic Zeros, Side Chick o Amplify.

Os recordamos que este jueves a las 11:00 salen los abonos del festival a la venta y próximamente sabremos nuevos detalles.