Glas y Jump To The Moon protagonizan la apuesta en directo de Let’s Show para abrir el mes de octubre

Este sábado 6 de octubre toca conciertazo de nuevo en la Sala El Perro de la Parte de Atrás del Coche gracias a Let’s Show Producciones. Por un lado, tendremos a GLAS la banda de indietrónica formada por Paco Ganga (The Leadings, Lofelive), Fede Gas (ex Varry Brava), Tommy Roch (Adiós Nicole, The Purple Elephants) y Álvaro Carbonell, quienes transmiten energía, elegancia y magnetismo a través de canciones bailables, pegadizas y con una frescura contagiosa. Además, estarán presentando su primer EP autoproducido Ya estamos salvados, que ha sido mezclado y masterizado por Carlos Hernández (productor del año 2017 premios MIN), así que ya tienes más razones para no perdértelo.

Les acompañarán para cerrar una noche redonda Jump to the Moon, con su descaro, frescura teen y estribillos que se pegan como el chicle, y un conjunto de canciones y una actitud impropias en un grupo tan joven (la media de edad es 18), lo que les han llevado a un prematuro debut en directo en festivales como el WAM, EMDIV, Weekend Beach y Sonorama.

Y, por supuesto, una vez acabe la música en vivo llegará el turno de la cabina, donde estará a los mandos F5 para marcarse una ‘Refresh Session’ en su primera visita a la capital.

No lo dudes y hazte con tus entradas aquí.