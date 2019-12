Gira despedida de Extremoduro: “Las canciones son eternas, los grupos no”

Hoy era un día importante. Extremoduro, banda emblemática del rock de nuestro país, se ha presentado hoy en la rueda de prensa convocada para informar sobre su separación.

Después de explicar en un comunicado público los motivos de esta separación, Robe e Iñaki han contado a los allí presentes que no podían irse de otra forma que con una gira de despedida donde sonaran sus temas más emblemáticos que les han acompañado durante 32 años y 11 discos.

«Queremos decir adiós pero no sin antes tocar todas estas canciones de despedida.»

Tras esto, un telón negro que cubría el fondo cayó al suelo para dejarnos descubrir las fechas y ciudades de este tour.

Por el momento, la banda confirma que no habrá teloneros en esta gira de despedida de Extremoduro y, sobre invitados, «si hay alguna sorpresa, no la vamos a decir…», en palabras de Robe. Pero ambos sí dejan claro que será un concierto con temas en su mayor parte conocidos por todos. Será un directo despedida para recordar y vivir. «Nos costará mucho elegir los temas» contaba Robe. «Sí, pero será un directo fácil de disfrutar, en el que nosotros también queremos hacerlo», añadía Iñaki.

Aunque siempre queda la esperanza de que no sea un adiós definitivo, Robe también lo deja claro: «Podríamos habernos despedido en el 2014 pero no lo hicimos. Intentamos ser lo más sinceros posibles. Podríamos volver… sí, pero no es la idea. La idea es dejarlo, es lo que sentimos ahora y es lo que queremos contaros.»

Estas será las fechas definitivas, no habrá más por lo que probablemente será la última oportunidad de ver a Extremoduro, nuestra banda de rock transgresivo más importante de este país. La venta de entradas será a partir de las 15:00 del día de hoy a través de Ticketmaster y Live Nation y los precios serán a partir de 40 €.

15 y 16 de mayo – Valencia – Marina Sur

22 y 23 de mayo – Murcia – La Fica

30 de mayo – Sevilla – Estadio La Cartuja

5 y 6 de junio – Madrid – Auditorio Miguel Rios (Rivas)

13 de junio – Santiago de Compostela – Monte Do Gozo

20 de junio – Cáceres – Recinto Ferial

26 y 27 de junio – Barcelona – Parc del Fòrum

18 de junio – Bilbao – Kobetamendi