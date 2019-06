Gang of Four sustituyen a Melvins en el Azkena Rock 2019

Esta semana el Azkena Rock 2019 se topaba con la mala noticia de que Melvins cancelaba su gira europea por unos problemas médicos de su líder Buzzy Osborne. Precisamente, esta era, en un principio, una de nuestras actuaciones recomendadas para la próxima edición del festival que tomará Vitoria los días 21 y 22 de junio.

Ante este contratiempo, la organización del Azkena Rock ha estado rápida y se ha hecho con los servicios de otro combinado mítico, pero de diferentes características. Gang of Four, banda inglesa surgida en plena eclosión del post punk, han sido anunciados como los sustitutos de Osborne y compañía. Tendrán el mismo horario: el sábado 22 a las 23:20.

La formación de Gang of Four ha sufrido múltiples variaciones y periodos de inactividad desde su creación en 1977. Tantos que el grupo de Leeds actualmente cuenta tan solo con el vocalista Andy Gill de los miembros originales. Los actuales componentes mantienen el proyecto y este mismo año han publicado un nuevo álbum, ‘Happy Now’, que ha creado poco revuelo.

Sin embargo, estas canciones no serán las protagonistas del concierto de Gang of Four en el Azkena Rock. Gill y compañía recrearán íntegramente su emblemático disco debut de 1979, ‘Entertainment!’, en lo que la organización anuncia como “el primer concierto en Europa” en el que celebran su 40º aniversario.