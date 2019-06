Gang of Four encabezará una nueva edición del GetMAD!

Hay movimiento en GetMAD!: el festival que se celebra este año íntegramente en el Ochoymedio (Sala BUT, Madrid) cuenta ya con un cartel formado por seis nombres internacionales con un marcado carácter icónico, alternativo a la par que generacional. Después de anunciar a los noruegos Motorpsycho o los norteamericanos Jacuzzi Boys o Radioactivity, le toca el turno a dos nuevas confirmaciones que no decepcionan a los devotos de este festival que se mueve con discreción pero con mucha seguridad en la agenda de festivales de la capital.

Todos los años, GetMAD! cuenta con una banda mítica, como fueron en ediciones anteriores The Zombies, The Undertones, The Wire o Psychic TV…. Este año le toca el turno a los británicos Gang of Four tocando el repertorio completo del disco icónico, combativo y vanguardista que marcó a toda una generación en los años 80. Se trata de su disco de debut entertainment! (1979), lo que garantiza un directo con momentos épicos de directo con temas como “Damaged Goods“, “Contract” o “At Home He´s a Tourist” entre otros muchos.

En la división emergente, efervescente y made in USA se encontrará otra confirmación: una de las bandas que con más devoción se acoge en nuestras fronteras por la “next generation punk-garagera”, hablamos de los norteamericanos Together Pangea, que vuelven a España después de haber lanzado su “Bulls and Roosters” (Nettwerk, 2017) lo que viene a ser su cuarta puesta de largo. En su estela meteórica nos han dejado marca con temas como “Sick Shit,” “Badillac” u “Offer“, auténticos hits de la escena musical alternativa.

GetMAD! ya ha puesto a la venta los primeros abonos para los dos días (13 y 14 de septiembre) por tan sólo 50€ + gastos disponibles en su web www.getmadfestival.es y anuncia que en breve habrá nuevos nombres, más sorpresas y novedades.