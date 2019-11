Fuzzville anuncia conciertos con Protex y Airbag

Fuzzville!!! #6 anuncia los primeros directos para la temporada musical de invierno 2020. El festival confirma dos bolos con algunos de los mejores nombres de la escena punk y garajera independiente nacional e internacional. Protex (UK) y Airbag (ES) presentarán sus temas en la mítica Sala Stereo de Alicante los días 8 de febrero y 13 de marzo respectivamente.

En febrero será el turno de Protex y su delirante protopunk. El cuarteto formó parte de la primera ola de grupos punk-power pop de Belfast, lugar al que pertenecen y al que le deben el nombre de la banda, junto a The Clash. Y es que su aventura comenzó a raíz de la visita de The Clash en su ciudad en el año 1977. Desde ese momento no dejaron de crecer; tras publicar su primer single con el sello local Good Vibrations -The Undertones, The Ouctasts-, firmaron con Polydor Records, donde surge “A Place In Your Head”, uno de sus temas más importantes. En 2010, Sing Sing Records lanza “Strange Obsessions”, una de las joyas de la escena punk en Reino Unido. Su directo en Stereo Alicante promete convertirse en una de las grandes promesas de la temporada.

Por su parte, los malagueños Airbag -abanderados del power pop nacional y con más de 20 años de trayectoria-, reaparecieron en escena en mayo de 2019 para presentar ni más ni menos que su octavo disco: “Cementerio Indie”. Una banda que supo plantarle cara a la cotidianeidad con temas ya convertidos en himnos como “Cómics y Posters” o “La Ola Perfecta”. En marzo, pisarán Alicante para poner patas arriba la Sala Stereo con sus altas dosis de desenfrenado y adictivo punk-pop.

Sin duda, Alicante se convertirá, una vez más, en el punto de encuentro para los amantes de la escena independiente nacional e internacional más salvaje.

Fechas y venta de entradas



Fuzzville presenta Protex

Sábado, 8 de febrero, Sala Stereo

Entradas desde 10€ en Eventbrite





Fuzzville presenta Airbag

Viernes, 13 de marzo, Sala Stereo

Entradas desde 12€ en Eventbrite