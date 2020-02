Furya se presentan con “Ruido en la Ciudad”

Este pasado viernes pudimos conocer a Furya, una nueva y prometedora banda procedente de Valencia que estrenaba el primer single de esta aventura musical bajo el título Ruido en la Ciudad. El quinteto está formado por distintos miembros que ya cuentan con amplia experiencia en bandas de la escena local de la ciudad, y ahora han decidido unir fuerzas para este proyecto en el que quieren crear canciones que tengan un mensaje potente para su generación.

Con un estilo que apunta alto y una lograda fusión de sonidos indie, post rock e incluso del new wave electrónico más innovador, Furya quieren ser un altavoz de la frustración que provoca el mundo actual a través de unos temas contundentes y con letras que incluyen mensajes que nos hagan reflexionar al mismo tiempo que nos dejamos llevar.

Todo ello ya está presente en este primer adelanto llamado Ruido en la Ciudad, que pone las bases del sonido que podemos llegar a esperar del quinteto, y que desplegarán al completo cuando su primer EP Disturbia se publique el próximo 13 de marzo.

Una canción que, según sus creadores, “es la síntesis en 3:45 de todo lo que significa Furya. En este tema dejamos claro que somos nosotros los que tenemos el poder de decisión, los que tenemos el deber de reaccionar ante lo que nos parezca una injusticia, un agravio comparativo o una dejadez de funciones. No tenemos que tener miedo de señalar a quien actúe de forma incorrecta. La ciudad es el lugar donde recibimos todos estos inputs, donde incluso a veces se coarta la libertad para tratar de impedir que pensemos por nosotros mismos (aquí los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad), y por lo tanto es el lugar donde tiene que empezar la respuesta“.

Una vez les has descubierto, déjate llevar y ve disfrutando todas las novedades con las que Miguel Albors (bajo), Paco C. López (guitarra y teclados), Marc SanMartín (batería), Paco Calatayud (voz, guitarra) y Ander Bengoa (guitarra) van a sorprendernos en las próximas semanas. Ah, y no te olvides de ir apuntando dos primeras citas en tu calendario:

– 28 de febrero en la Sala Siroco de Madrid (entradas aquí)

– 27 de marzo en el Loco Club de Valencia.