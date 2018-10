Friendly Fires estrena nueva canción con Disclosure

Friendly Fires nos ha sorprendido con el estreno de una nueva canción Heaven Let Me In, una gran noticia para todos sus seguidores, pero más buena noticia es el hecho de estar coproducida por los hermanos Disclosure.

La canción, tal y como cuenta Ed Macfarlane, trata sobre sentirnos a gusto siendo quiénes somos, sobre el momento en el que dejamos de luchar contra nuestras imperfecciones y las acogemos. Es entonces cuando se nos abre un mundo de oportunidades tal y como relata Ed. Con este bonito trasfondo, la nueva canción de Friendly Fires y Disclosure se estrena al mundo.

No es la primera vez que ambas bandas colaboran, y es que Ed Macfarlane ya prestó su voz en la canción Defeated No More del primer y aclamado álbum de Disclosure, Settle.

Todo son buenas noticias, ya que llevábamos sin noticias de Friendly Fires desde 2011. Hace un tiempo nos sorprendieron con Love Like Waves, canción muy esperada, y es que 7 años son muchos años. Heaven Let Me In el nuevo adelanto, aparecerá el el tercer álbum de Friendly Fires que se espera para 2019.

Aún no tenemos fecha confirmada, pero esperamos que sea pronto, tenemos ganas de descubrir este nuevo disco y el nuevo pero original sonido de Friendly Fires.

¿Nos sorprenderán Friendly Fires con más adelantos? Esperamos que sí, la impaciencia nos puede y esto tiene muy buena pinta.