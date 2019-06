Friendly Fires anuncian su primer disco en ocho años y estrenan single

La banda británica ha anunciado ‘Inflorescent’, el que es su primer disco en ocho años. Friendly Fires no publican un nuevo álbum de estudio desde 2011, cuando lanzaron ‘Pala’, segunda referencia del proyecto de dance punk liderado por Ed Macfarlane.

El trío, que se retiró de los escenarios tras finalizar el tour de su anterior largo, confirmó su vuelta en 2017 programando el primer concierto que darían en 2018. El pasado año, además de volver a la carretera, el grupo publicó el sencillo “Love Like Waves”, al que le siguió el corte “Heaven Let Me In” unos meses más tarde, producido este último por Disclosure.

Ambos temas forman parte del próximo trabajo de Friendly Fires, que llegará al mercado el 16 de agosto. El nuevo repertorio ha sido producido por Mark Ralph y James Ford. Asimismo, Macfarlane y compañía han estrenado un tercer single titulado “Silhouettes”.

‘Inflorescent’