El día 26 de abril es la fecha escogida para el lanzamiento del próximo álbum de Foxygen: Seeing Other People. Se trata ya del sexto trabajo de larga duración del dúo californiano, para el que han contado con el productor Shawn Everett (The War On Drugs, Weezer, Alabama Shakes).

Este álbum, sucesor de Hang, verá la luz de la mano del sello Jagjaguwar, y su primer single ya está disponible en plataformas digitales, bajo el nombre de Livin’ A Lie. Este tema de Foxygen viene, además, acompañado de un vídeo musical dirigido por la cinematógrafa Alessandra Lichtenfeld.

Partes del videoclip han sido grabados en la ciudad natal de Foxygen: Westlake Village, en los días previos a los incendios que asolaron la región en noviembre del año pasado.