Foo Fighters estrenan una revista digital para dar voz a sus fans

Foo Fighters tienen nuevo proyecto, aunque en esta ocasión no estamos ante un lanzamiento puramente musical. Se trata de una revista digital titulada The People of Rock and Roll en la que buscan dar voz a los fans de la banda, quienes pueden compartir sus mejores recuerdos relacionados con Dave Grohl y compañía.

Todo ello se enmarca dentro de las celebraciones por el 25 aniversario de su disco debut, el homónimo Foo Fighters que salió allá por 1995 y que puedes escuchar a través de este enlace.

¿Estuviste en un concierto o festival de Foo Fighters, quieres recordarlo y mandar tus comentarios o memorias de este momento? Entra, búscalo y compártelo con el mundo aquí.

BIOGRAFÍA DE FOO FIGHTERS

Liderados por Dave Grohl, el baterista de Nirvana, Foo Fighters fue una de las pocas bandas que logró sobreponerse a la implosión del rock alternativo de los noventa. Contra todo pronóstico el grupo continuó acumulando éxitos y llenando estadios hasta bien entrada la segunda década del nuevo milenio, gracias a una propuesta en la conviven tanto el rock clásico de los setenta como el moderno contrapunto entre furia y melodía de bandas como Nirvana o Pixies. A partir de su debut en 1995, Grohl y sus compañeros han ido construyendo una discografía tan entretenida como consistente, con puntos altos como In Your Honor (2005) o Wasting Light (2011). Concrete & Gold, el décimo álbum del grupo, apareció en 2017.

DISCOGRAFÍA DE FOO FIGHTERS

Foo Fighters (1995)

The Colour and the Shape (1997)

There Is Nothing Left to Lose (1999)

One by One (2002)

In Your Honor (2005)

Echoes, Silence, Patience & Grace (2007)

Wasting Light (2011)

Sonic Highways (2014)

Concrete and Gold (2017)

IMPRESCINDIBLES

PRÓXIMOS CONCIERTOS

