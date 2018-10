Foo Fighters interpretan ‘Enter Sandman’ de Metallica con un niño de diez años

Los conciertos de Foo Fighters son sinónimo de diversión por su alto nivel de pasión y ejecución, pero también por la cantidad de simpáticas anécdotas que suelen dejar. En esta ocasión, los chicos de Dave Grohl no se han limitado a tocar alguna versión o invitar a algún artista consagrado al escenario, sino que lo han hecho todo a la vez… con un fan de diez años.

Sucedió la noche del pasado viernes en Kansas, cuando al abrir los bises de su concierto, la banda californiana invitó al escenario a un guitarrista que apenas levantaba unos palmos del suelo. A la pregunta de qué sabía tocar, el jovencito, de nombre Collier, respondió que se sabía muchas canciones de Metallica, lo que provocó el delirio de los asistentes.

Acto seguido empezó a tocar el riff principal de la mítica Enter Sandman, con el resto de la banda uniéndose después. Al terminar la canción todavía tuvo tiempo de interpretar solos de las canciones Welcome Home (Sanitarium) y Wherever I May Roam.

Al acabar, Dave le regaló su guitarra al muchacho, visiblemente emocionado, a quien le dijo que más le valía no verla en ebay la semana que viene o se iba a enfadar, lo cual dudamos mucho que suceda.