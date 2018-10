Foals vuelven a la acción y empiezan a anunciar los primeros festivales

¿Echabas de menos a Foals? En ese caso, tenemos buenas noticias, ya que después de un año alejados de los escenarios, este verano tendremos a los británicos de vuelta en directo.

Después de haber terminado la larga gira presentando What Went Down, su último disco que lanzaron ya hace 3 años en 2015, Foals han estado este año trabajando en nuevas canciones, pero parece que tienen ganas de volver a la acción y han sido confirmados en los dos primeros festivales para el verano que viene, ambos en Alemania, de modo que la esperanza por volverles a tener por España se reaviva completamente.

En cuanto al nuevo álbum, la única información que tenemos es la que ha ido compartiendo el propio líder de la banda Yannis Philippakis en redes sociales. Desde octubre del año pasado han estado componiendo canciones y grabándolas en el estudio, pero no sabemos cuándo podremos escucharlas. Eso sí, será el primer trabajo del grupo sin el bajista Walter Gervers, quien abandonó la formación en enero de este año. Estaremos atentos a ver si su nombre aparece entre las inminentes confirmaciones en algunos de los festivales más importantes de nuestro verano.