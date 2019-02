Dos semanas antes del estreno de su quinto álbum de estudio –Everything Not Saved Will Be Lost – Part 1–, Foals han lanzado un último adelanto: Sunday.

La canción comienza con la calma para llegar a la tormenta: desde un sonido lento y grandioso, poco a poco Foals se adentran en una especie de “funk-punk enérgico y psicodélico”, según la propia banda lo ha descrito en un comunicado.

El próximo álbum de Foals, del que ya conocemos otros dos adelantos –Exits y On The Luna–, verá la luz el próximo 8 de marzo.

Posteriormente, los británicos se embarcarán en una gira mundial que les traerá a España de la mano del Cruïlla Festival en Barcelona y Low Festival en Benidorm (Alicante). Para ir abriendo apetito, aquí te dejamos Sunday.