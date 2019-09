Foals estrena “The Runner”, su nuevo single

Tenemos nuevo adelanto de Everything Not Saved Will Be Lost – Part 2, la segunda parte del proyecto que Foals nos ofrecen en este 2019. El segundo single, The runner destaca por una clara evidencia, la potencia en la voz del líder de Foals, Yannis Philippakis. En este segunda pista podemos escuchar quizás una de las mejores interpretaciones vocales de Yannis en toda su carrera musical. Además, como siempre, los riffs de guitarra son los característicos protagonistas de este nuevo tema de Foals que ya pudimos disfrutar en Black Bull, el primer adelanto de su segundo disco para este año.

Con este segundo singles sólo podemos decir que estamos expectantes por escuchar esta segunda parte que llegará a nosotros el próximo 18 de octubre. ¿Será aún mejor que la primera? ¿Estamos ante el mejor trabajo del grupo hasta el momento? No lo sabemos, pero una cosa está clara, estos dos discos son el proyecto más ambicioso de la banda.

Información sobre Foals

La banda inglesa de post-punk Foals nació a manera de protesta contra el renovado auge de la música progresiva en Oxford, a mediados de los años 2000. Formado por Yannis Philippakis (guitarra y voz), Jack Bevan (batería), Edwin Congreave (teclados), Jimmy Smith (guitarra) y Walter Gervers (bajo), el grupo editó sus primeros sencillos en 2007. La buena repercusión obtenida les permitió grabar a fines de ese mismo año su álbum debut Antidotes junto al productor Dave Sitek (guitarrista de TV on the Radio). En los años venideros, le siguieron Total Life Forever en 2010 y Holy Fires en 2013, con los que consolidaron su éxito. Ya confirmados como una de las bandas británicas más importantes, Foals han continuado lanzando discos como What Went Down en 2015 y Everything Not Saved Will Be Lost Part I en 2019.

Discografía de Foals

Everything Not Saved Will Be Lost Part I (2019) Apple Music Spotify



What Went Down (2015) Apple Music Spotify



Holy Fire (2013) Apple Music Spotify



Total Life Forever (2010) Apple Music Spotify



