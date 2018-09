Foals: Biografía, Discografía e Info

Foals es una banda de rock de Oxford, Inglaterra formada en 2005, compuesta por el vocalista principal y guitarrista principal Yannis Philippakis, el baterista y percusionista Jack Bevan, el guitarrista rítmico Jimmy Smith y el teclista Edwin Congreave.

Actualmente tienen contrato con Warner Bros. Records y han lanzado cuatro álbumes de estudio: Antidotes (2008), Total Life Forever (2010), Holy Fire (2013) y What Went Down (2015).

A lo largo de su carrera, han ganado varios premios, incluyendo el mejor grupo en directo en los Q Awards 2013, mientras que los productores Alan Moulder y Flood fueron galardonados como “Productor del año en el Reino Unido” por su trabajo en el álbum Holy Fire.

Discografía de Foals:

What Went Down (2015)

Holy Fire (2013)

Total Life Forever (2010)

Antidotes (2008)