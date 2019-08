Foals anuncian el lanzamiento de “Everything Not Saved Will Be Lost – Part 2”

A principios de año, en enero de 2019, la banda inglesa Foals anunciaba el lanzamiento del conjunto de álbumes Everything Not Saved Will Be Lost.

En marzo salió a la venta la exitosa primera parte de esta pareja de álbumes conceptuales, que comenzó con diez temas que narraban una historia distópica del mundo que conocemos y la destrucción de éste. Además, es digno de destacar que recientemente la banda ha sido nominada al Mercury Prize de este año por Everything Not Saved Will Be Lost: Part 1.

Por fin Foals ha desvelado vía redes sociales la fecha de publicación de la aclamada segunda parte, que parece de temática aún más desoladora. Esta saldrá a la venta el día 18 de octubre. A continuación podéis disfrutar del teaser de la misma.

Everything Not Saved Will Be Lost – Part 2

18 October 2019

Pre-order coming Thursday 🏵️ 🏴‍☠️ 🏵️ 🏴‍☠️ 🏵️ pic.twitter.com/ZkTYCCeq7X — FOALS (@foals) July 30, 2019

Annie Mac, del programa de la BBC Radio 1, ha estrenado el primer adelanto de Everything Not Saved Will Be Lost- Part 2. Se trata del single Black Bull, que tal y como ha declarado Yannis Philippakis, es el tema más “heavy” que han escrito nunca.

Durante la entrevista que han mantenido la presentadora y el frontman de la banda tras el estreno de Black Bull, Yannis ha mencionado que el riff principal de la canción se les ocurrió en el túnel ferroviario del sur de Londres. Que lo tuvieron en repetición una y otra vez en sus cabezas y desde ese momento supieron que es uno de esos riffs que se tocan en el foso, bien cerca del público que enloquece al escuchar en vivo a la banda de Oxford.

También se ha mencionado la nominación al Mercury Prize, y es que los miembros de la banda no salen de un éxito rotundo y van derechos a embarcarse en otro. Aún siguen procesando todo lo bueno que les está llegando con la primera parte de este conjunto de álbumes, y es que Foals aún no nos ha decepcionado con ninguno de sus trabajos. Sólo queda esperar mientras disfrutamos de la pequeña muestra de lo que está por venir:

Ya puedes acceder a la preventa de Everything Not Saved Will Be Lost – Part 2 a través de este enlace.