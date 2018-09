Florence + The Machine encabeza las actuaciones en directo para la gala de los Mercury Prize 2018

Somos muy fans de los Mercury Prize, donde cada año se premia al disco más destacado procedente de las Islas Británicas. Lógicamente, con tanto talento que exportan desde allí cada año, y su inagotable cantera de nuevas bandas, la lista de nominados cada año es un auténtico lujo, por no decir ya la de ganadores.

Todo el proceso culmina en una gran gala, que este año tendrá lugar en Londres el próximo 20 de septiembre, y en la que, además de saber el ganador, habrá diversas actuaciones en directo de un inmenso atractivo. Este año, actuarán nominados como Everything Everything, Everything Is Recorded, Florence + The Machine, Jorja Smith, King Krule, Lily Allen, Nadine Shah, Novelist, Sons of Kemet y Wolf Alice. Una barbaridad de cartel digno de un festival.

Aquellos que os podáis enganchar a la BBC tendréis la oportunidad de vivirlo en directo, o bien en televisión en la BBC Four o en radio en BBC Radio 6 Music.

Lista de nominados al Mercury Prize 2018:

Arctic Monkeys – ‘Tranquility Base Hotel & Casino’

Everything Everything – ‘A Fever Dream’

Everything is Recorded – ‘Everything is Recorded’

Florence + The Machine – ‘High as Hope’

Jorja Smith – ‘Lost & Found’

King Krule – ‘The Ooz’

Lily Allen – ‘No Shame’

Nadine Shah – ‘Holiday Destination’

Noel Gallagher’s High Flying Birds – ‘Who Built the Moon?’

Novelist – ‘Novelist Guy’

Sons of Kemet – ‘Your Queen is a Reptile’

Wolf Alice – ‘Visions of a Life’

¿Quién ganará? La respuesta, el 20 de septiembre.