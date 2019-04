Florence and the Machine canta un tema en Juego de Tronos

Florence and the Machine ha interpretado una versión del tema Jenny of Oldstones en el último capítulo de la serie de HBO Juego de Tronos, estrenado ayer 21 de abril. Se trata de un tema originalmente compuesto por Ramin Djawadi, creador de la banda sonora de la serie.

La canción ya está disponible en las plataformas de streaming, y en el canal de Youtube de la serie se puede ver un lyric video del tema.



El grupo de Florence Welch se suma así a la selecta lista de nombres que han contribuído con su arte a la serie, realizando versiones de temas de la banda sonora, como fue el caso en su momento de The Hold Steady o The National.