Fiona Apple comparte título y primeros detalles de su próximo trabajo

Tenemos novedades sobre Fiona Apple, que estos pasados días ha anunciado un nuevo disco que, según acabamos de saber, se titulará Fetch the Bolt Cutters, un nombre inspirado por la serie británica de crimen The Fall, según la artista ha declarado a la revista New Yorker.

Será el primer trabajo de Fiona Apple desde que publicase The Idler Wheel… en 2012, e incluirá un total de 13 canciones con nombres como Newspaper, On I Go, The Drumset Is Gone, Rack of His, Kick Me Under the Table, Ladies, For Her, Fetch the Bolt Cutters, Shameka, Heavy Balloon y I Want You to Love Me.

Grabado en el Sonic Ranch de Texas, junto a Apple han colaborado en la grabación músicos como el baterista Aileen Wood, el bajista Sebastian Steinberg y el guitarrista Davíd Garza. Igualmente, su hermana Amber y la actriz Cara Delevigne también han puesto su granito de arena para este trabajo.

Si tienes curiosidad por escuchar las declaraciones completas de Fiona Apple al respecto de este proceso, puedes comprobarlo aquí.