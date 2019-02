Llegan las fiestas de presentación de Zaragoza Feliz Feliz

No es la primera vez que hemos escrito acerca de Zaragozafelizfeliz, una iniciativa surgida en la capital maña y que durante el último lustro ha supuesto un soplo de cierzo distinto al que ya acaecía en Zaragoza en este ámbito.

Gracias a ellos, con ayuda de la sala La Lata de Bombillas, se ha podido disfrutar de bandas como The Pains Of Being Pure At Heart durante las fiestas del Pilar estos últimos años. De hecho para 2018 fue Anna Calvi quien cerró una jornada musical gratuita para el público.

A su vez también organizan, de la mano de Las Armas, una cita anual que cada año suma más adeptos y por la cual han pasado Él Mato A Un Policía Motorizado o The Horrors, entre otros. Para la edición de este 2019, que tendrá lugar el 13 de abril, el cartel está compuesto por Cariño, La estrella de David, Marcelo Criminal, Putochinomaricón, Los Ganglios y Confeti de Odio.

Además de todo ello también se decidieron a formar un propio sello discográfico, cuya primera referencia fue el EP de Grupo de Inventores, el pasado año. Y será este mes de febrero y marzo cuando celebren las dos fiestas de presentación del mismo, las cuales contarán con Hazte Lapón, Tigres Leones y Camellos, además de la primera banda del sello.

El día 23 de febrero será la primera de ellas, que se celebrará en La Lata de Bombillas y contará con Hazte Lapón en su gira de despedida. Mientras que el 1 de marzo la segunda cita será en Las Armas y contará con Camellos y Tigres Leones. En ambos casos, lógicamente, Grupo de Inventores presentarán su primer trabajo titulado Abgrund.

Las entradas para ambas fiestas de presentación de Zaragozafelizfeliz Records se encuentran disponibles en Las Armas y en el Bar Gilda por 10€ (12€ en taquilla).