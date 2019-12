Wolfmother serán cabezas de cartel del Montgorock Xàbia Festival

El festival Montgorock Xàbia Festival (MRK) expande sus fronteras territoriales, como ya hiciera la pasada edición con Kitty, Daisy & Louis, en su nueva y confirmación, el grupo de rock australiano Wolfmother.



La banda australiana hará en Jávea una de sus escasas paradas por España, continuando con una gira mundial que ha apuntado localizaciones como Nueva Zelanda, Australia, Noruega o Bélgica.



Los de Sidney han firmado incontables himnos en los 15 años de historia que traen a sus espaldas. Hits como “Woman“, “Vagabond“, “Joker and the Thief” y un largo etcétera han formado parte de bandas sonoras de películas (500 Days of Summer, Spiderman3, Resacón en las Vegas…) en videojuegos (Guitar Hero II y III, Tony Hawk’s Project 8…), incluso en programas de actualidad, como es el caso de la cabecera de “La Vida Moderna“.



Ganadores de un Grammy en 2007 por “Woman“, con 2 Eps y 4 Lps editados, no han dejado de girar por todo el mundo arrastrando auténticas hordas de gente.



Indudablemente, se trata de un motivo de peso para asistir a una edición del MRK cuyo cartel, además de la nueva confirmación, está compuesto por grandes artistas de la talla de Leiva, Los Zigarros, Maika Makovski, Shinova, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba o Badlands.



El festival se celebrará el 15 y 16 de Mayo de 2020 y los abonos pueden adquirirse en la página web del Montgorock Xàbia Festival. Cita obligada para todo fan del buen rock nacional e internacional.