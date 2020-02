Wilco, Belle and Sebastian o Cat Power, entre los grandes atractivos de Noches del Botánico 2020

Noches del Botánico 2020 ha arrancado oficialmente este mediodía en Madrid con la presentación de su exquisita programación. Los conciertos tendrán lugar desde el 17 de junio hasta el 29 de julio en el Jardín Botánico de la Universidad Complutense de Madrid.

Como cada año, la organización ha intentado crear un festival en la ciudad de Madrid que posibilitase disfrutar de conciertos al aire libre, en un enclave único y con un sinfín de artistas que satisficiese a los distintos géneros musicales que nos asaltan en estos días.

Entre lo más destacado, tenemos a Wilco (26 de junio), Of Monsters and Men (2 de julio), Belle and Sebastian con Beth Orton (4 de julio), Rufus Wainwright (5 de julio), Cat Power (6 de julio), Agnes Obel con John Grant (7 de julio), Woodkid (12 de julio), Yann Tiersen (20 de julio), Little Dragon (22 e julio) y Quique González (25 de julio), entre otros.

Podéis conocer la programación completa en la web oficial del festival, donde también están ya a la venta las entradas