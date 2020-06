WARM UP Estrella de Levante se aplaza oficialmente a 2021

WARM UP Estrella de Levante 2020 también pospone de forma oficial su celebración a los días 30 de abril y 1 de mayo de 2021. Os dejamos con el comunicado oficial a continuación.

Comunicado oficial de WARM UP Estrella de Levante sobre su aplazamiento a 2021

Cada año, desde 2017, la ilusión por la música nos ha unido en La Fica el primer fin de semana de mayo. Pero debido a las circunstancias, el pasado mes de marzo tuvimos que anunciar el aplazamiento del festival a los días 2 y 3 de octubre. Una decisión que nos ha mantenido con ilusión y con la determinación de llevarlo adelante. A fecha de hoy, sentimos comunicar que la celebración del festival en el recinto de La Fica no va a poder realizarse con normalidad, por lo que nos vemos obligados a trasladar el festival al próximo año.



Los días 30 de abril y 1 de mayo de 2021 La Fica volverá a celebrar la música con una nueva edición de WARM UP Estrella de Levante. La ilusión de todo el equipo sigue muy presente y ya trabajamos sin descanso junto a la Región de Murcia, Estrella de Levante y el Ayto. de Murcia para que sean dos días inolvidables plagados de sonidos nacionales e internacionales, en los que la única preocupación sea disfrutar al máximo.



El equipo del festival quiere agradeceros vuestra paciencia y el grandísimo apoyo recibido estos meses en las redes sociales. Como siempre, hemos trabajado en cooperación con la Región de Murcia para tomar una decisión conjunta, con la vista puesta en garantizar la salud pública. Queremos animaros una vez más a dar vuestro apoyo al sector y a conservar vuestras entradas para la edición 2021, ya que pasarán a ser válidas para el próximo año de manera automática. Aún así, si preferís devolver vuestro ticket, podéis hacerlo ya rellenando el formulario alojado en nuestra web, warmupfestival.es, que estará disponible durante los próximos 15 días.



Si comprasteis vuestra entrada para OPEN Warm Up, estos tickets pasarán a ser devueltos por Eventbrite de forma automática, ya que en la próxima edición no habrá jornada de bienvenida. Ahora y siempre… ¡nos vemos en Murcia!



Gracias por estar ahí, ¡muy pronto primeras confirmaciones para #WARMUP2021!