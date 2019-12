Visor Fest anuncia a Feeder y The Lightning Seeds

Nacida como la cita indispensable en nuestro país para aquellos que viven y aman un pasado glorioso de la música comercial, Visor Fest sigue sumando nuevos nombres a su próxima edición, a celebrar los días 18 y 19 de septiembre en Benidorm. Si hace unas semanas temblábamos de emoción al conocer al primero de los artistas confirmados en su cartel, los incombustibles The Sisters of Mercy, hoy el festival nos da dos nuevos motivos para marcar en rojo sus fechas en el calendario de 2020: Feeder y The Lightning Seeds.

Feeder, todo un clásico en los 90 gracias a canciones tan recordadas como “High” y “Buck Rogers” y discos tan aclamados como “Polythene” y “Echo Park“, siguen en inmejorable estado de forma. Este pasado verano presentaban su décimo álbum de estudio, “Tallulah“, que nos llegaba tan solo dos años después de un recopilatorio brutal, “Best of“, plagado de hits y grandes momentos de su dilatada trayectoria. Ahora, más de dos décadas después de su primer espectáculo, la banda se revitaliza, aprovechando la energía esencial y primaria que los inspiró por primera vez.

Otros que regresan a la primera plana -si es que alguna vez se fueron- son The Lightning Seeds. Formado en 1989, el proyecto personal de Ian Broudie tras ser miembro de otras bandas como Big In Japan y Original Mirrors, cuenta en su también extensa carrera con éxitos tales como “Pure“, “Lucky You” o “Perfect“, auténticos himnos pop. Broudie es además un reputado productor, que ha trabajado con artistas como Miles Kane, Echo & The Bunnymen, The Coral, The Fall, Texas o The Pale Fountains, entre muchos otros.

Estas dos nuevas incorporaciones al cartel de Visor Fest 2020 se suman, recordémoslo, a los previamente confirmados The Sisters of Mercy, con el incombustible Andrew Eldritch al frente, y una de las bandas fundamentales para entender la oleada de rock que se hizo fuerte en Europa a principios de los 80, nacida en plena efervescencia del post punk británico.

Venta de abonos para Visor Fest

Tras agotar sus primeros abonos en oferta de promoción, ya se encuentran disponibles nuevos abonos de Visor Fest 2020 al fantástico precio de 48 euros (más gastos de gestión), a través de la web de Eventbrite.

Un precio de lo más atractivo, más aun cuando Visor Fest permite disfrutar de todos los conciertos completos sin solapamientos, como si estuvieras en una sala. Toda una experiencia singular, ajena al formato habitual de festival, y que te evitará correr de escenario en escenario. En Visor Fest podrás ver a tus artistas favoritos sin agobios, con una excepcional calidad de sonido y sin front stage alguno.

Y además de la música en directo, podrás saborear además todo lo que te rodeará: ese entorno maravilloso que es Benidorm, además de una variada gastronomía y una oferta hostelera de primera.

¡Próximamente, nuevas confirmaciones y más noticias!