Tsunami Xixón presenta el cartel completo de su edición 2020

Con una programación extendida por primera vez a 3 días de conciertos, el Tsunami Xixón será de nuevo el festival referencia de Asturias trayendo todo lo mejor del rock y el punk actual. Una vez más, repartirá sus conciertos en cuatro escenarios en diversas localizaciones, centrando el grueso del cartel en Laboral Ciudad de la Cultura, y a su vez creando contenido para los ya tradicionales escenarios de la Plaza Mayor de Gijón o el Skatepark de Cimadevilla.

Este año habrá tres cabezas de cartel de diversas escenas: por un lado los iconos del skate punk Sum 41; por otro lado la banda de punk rock estatal más grande, La Polla Records, quienes se han reunido para celebrar su 40º aniversario y ha llenado los mayores recintos de todo el país; y los australianos Airbourne, hijos de musicales de AC/DC. No faltarán bandas tan emblemáticas como Refused, Flogging Molly, Clutch. Anti-Flag, Red Fang y también bandas nacionales tan importantes como Soziedad Alkoholika o los asturianos Desakato. En total, más de 32 bandas que posicionarán una vez más a Gijón como punto de turismo festivalero en el norte de España.

Los abonos del festival saldrán a la venta mañana 17 de diciembre a las 11:00 y se publicarán varias ofertas, comenzando a un precio de 49€ más gastos y terminando a 89€ más gastos.

Los abonos se podrán comprar en:

* En nuestra web: www.tsunamixixon.com

* En la recepción de Laboral Ciudad de la Cultura.

* En la taquilla del Teatro Jovellanos.

* En el Centro Niemeyer de Avilés.

* En la oficina de información turística de Asturias en Oviedo.

* Y en Entradas Liberbank: 902 106 601, entradas.liberbank.es y su red de cajeros.



Estos abonos darán acceso a los tres días del festival y a todas sus actuaciones de pago, y se informará respecto al cartel distribuido por días y las entradas sueltas para cada día en los próximos meses.



Como el año pasado, los menores de 12 años inclusive podrán acceder gratis al festival.



Cartel completo TSUNAMI XIXÓN 2020



Sum 41

La Polla Records

Airbourne

Flogging Molly

Clutch

Refused

Soziedad Alkoholika

Red Fang

Anti-Flag

Desakato

Strike Anywhere

Authority Zero

The Flatliners

Zea Mays

Los Nastys

Escuela de Odio

Liher

Parquesvr

Medalla

Syberia

Ilustres Patilludos

Calivvla

Turbofuckers

Main Line 10

Deleiba

Me Fritos and the Gimme Cheetos

Serpent

Weak

The Rotten Teens

Los Bárcenas

Kuartería

+ próximamente