The Killers y Kings of Leon, nuevos cabezas del Mad Cool Festival

El bombazo se ha escuchado desde el Mad Cool Festival y la onda expansiva ha llegado a toda la península. Todo comenzó con la escueta pista, la cual decía: ‘Estos americanos definieron el rock de los primeros 2000’s. Sus mayores hits son auténticos himnos.’ Y, tras rumorearse nombres como My Chemical Romance o incluso Red Hot Chilli Peppers, los nombres han salido a la luz.

Primero, ha sido The Killers, como cabeza de cartel, el cual ha hecho estallar las redes sociales con comentarios positivos y muy buen recibimiento. Pero, por sorpresa, la organización del MadCool Festival ha confirmado también de cabeza de cartel a Kings Of Leon. Dos grandes nombres para una edición que nos está dejando, a más de medio año de celebrarse, con un muy buen sabor de boca.

Comencemos por The Killers, gran reclamo de este año, pues la banda americana lleva sin pisar Madrid desde 2012, año en el que encabezaron el DCode Festival. Desde entonces, la banda ha seguido creciendo considerablemente, sobre todo gracias a su maravilloso Wonderful Wonderful (2017), ganando aún una mayor cantidad de adeptos en nuestras tierras.

En el caso de Kings of Leon, ya son bien conocidos del festival madrileño, puesto que es el segundo año, de cinco que lleva de vida, que han pasado por el recinto. Es más, la banda ha pisado los dos recintos en los que se ha disfrutado el festival; al igual que otras bandas anteriormente confirmadas como Foals o Alt-J.

Estos nombres se suman a los ya confirmados, como Taylor Swift, Twenty One Pilots, Pixies, Foals, Tove Lo, Nothing But Thieves, etc. Las entradas saldrán este domingo, a las 12 de la mañana (excepto si eres cliente Santander Smart, que saldrán el jueves en preventa.) En orden de garantizar la comodidad y el disfrute de los asistentes, el festival este año reduce su aforo a 60.000 personas, y aumenta el número de escenarios a 7, con el objetivo de repartir a los asistentes y permitir un ambiente más agradable y tranquilo con respecto a ediciones pasadas.